Al Granillo il derby calabrese lo conquista Lfa Reggio che batte 3-1 il Castrovillari. Ancora una sconfitta per la Gioiese, mentre il Locri pareggia 2-2 con il R. Casalnuovo

Si è concluso, con le partite disputate questo pomeriggio, il 31esimo turno del campionato di Serie D. Nel raggruppamento più a sud del massimo campionato dilettantistico di calcio è andato in scena il derby calabrese tra Lfa Reggio Calabria e Castrovillari. Al Granillo gli amaranto conquistano i 3 punti battendo per 3-1 i Lupi del Pollino. Ancora un ko per la Gioiese che perde 2-0 a Siracusa e vede la retrocessione sempre più vicina.

Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno, in programma domenica 24 marzo 2024.

I risultati

LFA Reggio Calabria - Castrovillari 3-1

Acireale - Trapani 0-4

Locri - R. Casalnuovo 2-2

Igea Virtus - Vibonese 2-1

Portici - Licata 1-0

San Luca - S.Agata 1-0

Sancataldese - Akragas 3-0

Siracusa - Gioiese 2-0

hanno riposato: Ragusa e Canicattì

La classifica

Trapani 78

Siracusa 64

Vibonese 60

Lfa Reggio Calabria 49

Real Casalnuovo 44

S.Agata 43

Ragusa 40

Acireale 40

Igea Virtus 38

Canicattì 35

Akragas 35

Licata 34

Sancataldese 33

Portici 27

San Luca 25

Locri 25

Castrovillari 13

Gioiese 7

Il prossimo turno (24 marzo)

Akragas - Igea Virtus

Castrovillari - Acireale

Città di S. Agata - Siracusa

Gioiese - Portici

Ragusa - San Luca

Real Casalnuovo - Sancataldese

Vibonese - LFA Reggio Calabria

Canicattì - Locri

riposano: Trapani e Licata