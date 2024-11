Viola di rammarico. La squadra di Bolignano perde contro l'Orlandina, al termine di una gara dall'andamento decisamente altalenante. Siciliani devastanti nel primo tempo, chiuso con un clamoroso vantaggio di 25 punti; nella ripresa Reggio si arrampica fino al -4, ma la rimonta non si completa per un soffio.

La cronaca

L'uscita dai blocchi della formazione di Rodolfo Robustelli è semplicemente devastante. I biancazzurri vanno a canestro con regolarità. La Viola prova a replicare: la produzione offensiva neroarancio sarebbe anche positiva, ma è difensivamente che Reggio lascia molto a desiderare.

L'ex Baldassarre e Vecerina affondano, il solo primo parziale è indicativo della supremazia dell'Orlandina: si chiude sul 17-31. L'Infodrive vola a livello di percentuali anche nel secondo periodo: Binelli dall'arco e ancora Vecerina nel pitturato spadroneggiano. All'intervallo lungo è 35-60, gara già chiusa.

Nel secondo tempo la furia di Capo d'Orlando si placa, la Viola inizia a ricucire il gap. Canestro dopo canestro, Reggio si accende: Balic inizia a dettare bene i tempi, Spizzichini - che a fine gara farà registrare la sua prima doppia doppia in neroarancio - diventa un fattore sotto la plancia. La squadra di Bolignano si arrampica fino al -4, in un finale al cardiopalma al PalaCalafiore. L'Orlandina, tuttavia, resiste all'assalto neroarancio: al suono della sirena finale è 90-95 per l'Infodrive.

Pallacanestro Viola RC-Infodrive Capo d’Orlando 90-95 (31-17, 26-29, 22-21, 25-14)

Viola RC: Marchini 13, Renzi 20, Provenzani 5, Laquintana 0, Spizzichini 22, Davis 7, Bischetti 4, Balic 7, Farina 12.

Tiri liberi 21/26 - Rimbalzi: 35 (Spizzichini 13) - Assist: 18 (Balic 10)

Orlandina: Binelli, Laganà, Passera, Vecerina, Baldassarre, Triassi, Klanskis, Okereke, Sandri.

Tiri liberi 19/26 - Rimbalzi 34 (Baldassarre e Binelli 7) - Assist: 13 (Passera 5)