Neroarancio mai in partita in Lombardia: la squadra di Bolignano viene travolta dai brianzoli mantenendo l'ultimo posto in classifica

Incubo senza fine. La Viola Reggio Calabria va ko anche contro Brianza Casa Basket, continuando nel terribile avvio di stagione intrapreso e collezionando il sesto disco rosso consecutivo.

In realtà, al PalaReds, la partita va in archivio praticamente già nel primo periodo. Renzi segna per primo, poi è dominio totale dei brianzoli. Le due triple di Lanzi lo inaugurano, per la squadra di Nazareno Lombardi la sesta giornata del girone B diventa ben presto una sorta di intenso allenamento condiviso. I neroarancio sono decisamente troppo molli a livello difensivo, l'assenza di Giambattista Davis pesa tremendamente sia per quanto il livello tecnico che sotto il punto di vista delle rotazioni.

Affondata

Bernareggio fugge via subito nel punteggio: dopo meno di sei minuti, i padroni di casa sono già sul +15, dopo l'ennesima bomba di Bertini. Brianza trova i 60 punti prima dell'intervallo lungo, Renzi prova a dare orgoglio alla formazione dello Stretto ma la valanga brianzola si abbatte senza remore sulla squadra di Bolignano.

Il secondo tempo è una mera formalità che si snoda fra la voglia dei lombardi di mandare a segno l'intero roster e quella neroarancio di far la doccia prima possibile. Brianza sfonda il tetto dei cento punti a tre minuti dalla fine, al suono della sirena il tabellone indica un punteggio inequivocabile:

LISSONE INTERNI BRIANZA CASA BASKET-PALL. VIOLA REGGIO CALABRIA 108-81 (34-18, 26-24, 19-14, 29-25)

Brianza: Lanzi 23, Adamu 2, Galassi 13, Bugatti 24, Todeschini 8, Jovanovic 7, Fabiani 6, Bertini 13, Poser 6.

Tiri liberi: 11/18 - Assist 25 (Bertini 9) - Rimbalzi: 38 (Bugatti 11).

Viola RC: Renzi 19, Spizzichini 7, Marchini 16, Laquintana 3, Provenzani 22, Bischetti 6, Farina 8.

Tiri liberi: 12/14 - Assist 6 (Spizzichini e Marchini 2) - Rimbalzi 31 (Renzi 9)