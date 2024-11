Da martedì 19 settembre parte la nuova produzione dedicata interamente allo sport regionale. Spazio al calcio ma non solo ed i protagonisti diventano i telespettatori

Si chiama LaC Sport ed è una nuova avventura che vogliamo fare insieme a voi. Una nuova sfida da vincere insieme. Un intero palinsesto sportivo firmato LaC Tv in cui vi racconteremo tutto lo sport calabrese. Un’intera produzione televisiva, unica in Calabria.

LaC Sport è un vero e proprio telegiornale di nuova concezione dedicata interamente alla varie discipline sportive che fanno grande la nostra regione.

Rigorosamente in diretta

Andremo in onda praticamente ogni giorno. E lo faremo Live. In diretta dal martedì al venerdi’ subito dopo l’edizione serale della nostra informazione regina delle ore 19:15.

I contenuti

Nell’anno del nuovo e confermato super campionato in Serie A del Crotone, delle ambizioni Serie B di Reggina, Catanzaro, Cosenza e Rende, e dei sogni Serie C di Vibonese, Palmese, Cittanovese, Roccella ed Isola Capo Rizzuto ampio spazio, ovviamente, verrà dedicato al calcio.

Calcio protagonista…ma non solo

Approfondiremo il tema di giornata, sentiremo la voce dei protagonisti, daremo un’occhiata ai titoli sulla carta stampata, sui siti ufficiali e sui blog, con una rassegna stampa ad-hoc. Entreremo all’interno dei vari quartier generali per mostrarvi tutto quello che fino ad oggi non avete visto. Ma è chiaro non parleremo solo di calcio.

La Calabria sportiva su LaC Tv

Previste ampie finestre dedicate al mondo della pallavolo. Seguiremo da vicinissimo le nuove esperienze della Tonno Callipo in A1 maschile e del Soverato in A2 femminile. E poi la pallanuoto con il Città di Cosenza in A1 femminile, il basket con la Viola Reggio Calabria in Lega 2. E ancora le serie minori, i grandi eventi “Live”, il ciclismo, l’automobilismo.

LaC Sport “Storie”

Ma non vogliamo fermarci al “campo”. Vogliamo raccontarvi di più. Vogliamo raccontarvi le eccellenza sportive calabresi oltre il personaggio, oltre l’attività agonistica. Lo faremo con LaC Sport “Storie” in onda ogni domenica e in replica al lunedì, sempre dopo l’edizione serale del nostro telegiornale delle ore 19:15

LaC sport… tutta un’altra squadra

Insomma tanta, tantissima carne al fuoco che ogni giorno porteremo sulle vostre tavole cotta al puntino. E dove non arriveremo noi, sarete voi a raccontarci le vostre avventure, le vostre esperienze sportive, le vostre partite amatoriali con i vari strumenti digitali che oggi la tecnologia offre.

LaC Sport, vogliamo raccontarvi la Calabria sportiva

Noi siamo pronti. Dal martedì al venerdì in DIRETTA subito dopo il telegiornale delle ore 19:15. E la domenica (replica al lunedì) con LaC Sport “Storie”.