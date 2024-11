Durante la trasmissione "11 in campo" il tecnico ha parlato anche del suo futuro in Calabria confermando che si vedrà presto con il presidente Guarascio

La puntata del 5 giugno di “11 in campo“, la trasmissione sportiva di LaC Tv, condotta da Maurizio Insardà, ha dato tanto spazio alla salvezza del Cosenza. A rappresentare la squadra rossoblù il portiere Alessandro Micai e l'allenatore William Viali, quest'ultimo collegato attraverso Skype. Proprio Viali ha parlato dell'impresa sportiva che lo ha visto protagonista alla guida dei Lupi ma di quello che potrebbe essere il suo futuro.

Nessuna novità sul futuro

Ai microfoni di LaC, l'allenatore del Cosenza ha ripetuto lo stesso concetto espresso in conferenza stampa. Ovvero che si vedranno con il presidente ed il direttore per parlare di futuro ma che ancora non lo hanno fatto. Ha inoltre aggiunto che a Cosenza «ha vissuto un’esperienza bellissima» e che la sua priorità per capire se proseguire la sua avventura in Calabria, è «capire il progetto tecnico che verrà esposto dalla società».

Dopo Modena la svolta

Viali ha poi raccontato qualcosa sulla stagione appena terminata: «La svolta del campionato, per quanto mi riguarda, c’è stata dopo la sconfitta di Modena. Per quello che è successo dopo. Il post partita mi ha fatto fare riflessioni profonde che andavano oltre. C’è stato un confronto con la squadra. E la vittoria contro il Parma subito dopo è stato il primo segnale per iniziare la rincorsa».

I giovani del Cosenza

Il pensiero sui giovani più promettenti del Cosenza: «Da Nasti, Florenzi e Brescianini mi aspetto un percorso ed una carriera importante. Sono giocatori che hanno bisogno di giocare e spero facciano scelte intelligenti per il prossimo anno, indirizzate soprattutto sulla sicurezza di poter mettere minuti nelle gambe. Una scelta che potrebbe essere pure quella di rimanere a Cosenza».

