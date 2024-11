Presa di posizione dei commissari prefettizi. Prima era il Comune a prendersi la responsabilità delle manifestazioni

Chiuse con decorrenza immediata, senza preavviso. E così i bimbi che oggi avrebbero dovuto prendere parte al saggio di pattinaggio sono rimasti a casa. Succede a Lamezia Terme dove i commissari prefettizi hanno chiuso tutte le strutture sportive della città. Lo rende noto un comunicato stampa dell’Asd Pattinaggio Lamezia scusandosi con le famiglie dello scarsissimo preavviso con cui ha potuto renderle partecipi di quanto stava accadendo: «I commissari subentrati dopo lo scioglimento comunale a Lamezia Terme hanno chiuso con decorrenza immediata tutte le strutture sportive della città oggi alle 13 30 pertanto con molto dispiacere siamo stati obbligati ad annullare l’evento programmato da più di un mese. Cercheremo di riproporre il saggio in altra sede. Ci scusiamo per il disagio ma purtroppo non abbiamo potuto fare nulla per evitare l annullamento dello stesso».

La struttura del Palazzetto dello Sport, così come altre di Lamezia, era inagibile ed era stato lo stesso Comune a prendersi la responsabilità delle manifestazioni che vi si tenevano. Con lo scioglimento i commissari hanno applicato la norma e chiuso quindi le strutture.Un provvedimento dettato sicuramento dall’esigenza di sicurezza ma che non ha tenuto conto della delusione dei bimbi a cui è stata tolta la possibilità di esibirsi a poche ore dal loro debutto.

Tiziana Bagnato