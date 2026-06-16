Dal 20 al 26 giugno 2026, Lamezia Terme,ospiterà gli atleti della Nazionale Azzurra per una settimana di grande sport, preparazione atletica e inclusione.

Lamezia Terme si prepara a diventare per una settimana, la capitale della scherma paralimpica.

L’ASD Circolo Scherma Lametino ARPAIA è lieta di annunciare che ospiterà il prestigioso Collegiale Paralimpico Nazionale di Scherma in carrozzina.

L'evento, che si svolgerà dal 20 al 26 giugno 2026, vedrà la partecipazione di atleti, tecnici e staff della Nazionale Azzurra. Sarà una settimana intensa di allenamento tecnico, preparazione atletica e consolidamento del gruppo, fondamentale in vista dei prossimi importanti appuntamenti internazionali.

L'iniziativa vanta il patrocinio e il supporto di importanti istituzioni e federazioni: la Regione Calabria, il Comune di Lamezia Terme, la FIS (Federazione Italiana Scherma) e il Comitato Italiano Paralimpico.

Programma degli appuntamenti:

Il calendario della manifestazione prevede quattro momenti chiave aperti alla stampa e al pubblico:

Sabato 20 Giugno, ore 10:00 ️ Conferenza Stampa di presentazione ufficiale dell'evento, presso il Savant Hotel.

-Lunedì 22 Giugno, ore 11:30 | Incontro dibattito tra le associazioni sportive sul tema "Sport e Inclusione", presso il Savant Hotel. A seguire, si terrà la presentazione ufficiale della Nazionale Italiana, che si concederà per un breve confronto e dibattito con gli ospiti intervenuti.

-Martedì 23 Giugno, ore 17:30 | Cerimonia ufficiale di Intitolazione del Palascherma (sito in Via G. Amendola, Lamezia Terme).

-Martedì 23 Giugno, ore 18:30 | appuntamento agonistico e sociale con la gara a squadre integrata "Trofeo Cupra", che si terrà presso il Palascherma.

