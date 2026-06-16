Per una settimana la città della Piana diventa capitale della disciplina con gare, dibattiti ed intitolazione della cupola in via Amendola
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Dal 20 al 26 giugno 2026, Lamezia Terme,ospiterà gli atleti della Nazionale Azzurra per una settimana di grande sport, preparazione atletica e inclusione.
Lamezia Terme si prepara a diventare per una settimana, la capitale della scherma paralimpica.
L’ASD Circolo Scherma Lametino ARPAIA è lieta di annunciare che ospiterà il prestigioso Collegiale Paralimpico Nazionale di Scherma in carrozzina.
L'evento, che si svolgerà dal 20 al 26 giugno 2026, vedrà la partecipazione di atleti, tecnici e staff della Nazionale Azzurra. Sarà una settimana intensa di allenamento tecnico, preparazione atletica e consolidamento del gruppo, fondamentale in vista dei prossimi importanti appuntamenti internazionali.
L'iniziativa vanta il patrocinio e il supporto di importanti istituzioni e federazioni: la Regione Calabria, il Comune di Lamezia Terme, la FIS (Federazione Italiana Scherma) e il Comitato Italiano Paralimpico.
Programma degli appuntamenti:
Il calendario della manifestazione prevede quattro momenti chiave aperti alla stampa e al pubblico:
Sabato 20 Giugno, ore 10:00 ️ Conferenza Stampa di presentazione ufficiale dell'evento, presso il Savant Hotel.
-Lunedì 22 Giugno, ore 11:30 | Incontro dibattito tra le associazioni sportive sul tema "Sport e Inclusione", presso il Savant Hotel. A seguire, si terrà la presentazione ufficiale della Nazionale Italiana, che si concederà per un breve confronto e dibattito con gli ospiti intervenuti.
-Martedì 23 Giugno, ore 17:30 | Cerimonia ufficiale di Intitolazione del Palascherma (sito in Via G. Amendola, Lamezia Terme).
-Martedì 23 Giugno, ore 18:30 | appuntamento agonistico e sociale con la gara a squadre integrata "Trofeo Cupra", che si terrà presso il Palascherma.