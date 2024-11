Luigi Repace e Saverio Mirarchi indicati per le cariche di vice presidente vicario e vice presidente per l’area territoriale sud

Si è svolta questo pomeriggio, presso la sede del CR Calabria a Catanzaro, l’assemblea straordinaria del Comitato Regionale Calabria per la designazione dei candidati alle cariche apicali della nuova governance della Lega nazionale Dilettanti. Indicato l'attuale commissario Giancarlo Abete quale candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, mentre Luigi Repace, Presidente del CR Umbria, e Saverio Mirarchi, Presidente del CR Calabria, sono stati indicati dalle società dilettantistiche calabresi per le cariche rispettivamente di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti e di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l’area area territoriale sud.

A presiedere la seduta il Antonio Cosentino, intervenuti Maria Rita Acciardi, consigliere federale, Franco Longo, Presidente AIA CRA Calabria, Girolamo Mesiti, presidente AIAC e Gabriele Martino, Vice Presidente Adise.

Il pensiero del presidente Saverio Mirarchi: «L'elezione del Presidente della LND rappresenta un momento importante per la crescita del calcio dilettantistico e pertanto ringrazio le società calabresi che, con entusiasmo, hanno inteso partecipare alle designazioni per gli incarichi nazionali. Ricevere la loro fiducia quale rappresentante dell’area sud mi riempie di orgoglio e soddisfazione».

A margine dell'Assemblea sono state svolte le premiazioni relative alla s.s. 2019/2020 per le società che hanno vinto i rispettivi campionati, i play off e le coppe disciplina ed ai Dirigenti Sportivi che si sono abilitati a Collaboratori della Gestione Sportiva LND nei corsi svolti in collaborazione con l'Adise. L’Assemblea Nazionale per l’elezione del Presidente della LND e dei Vicepresidenti per il completamento del quadriennio olimpico 2021/2024, si terrà a Roma lunedì 21 marzo 2022.