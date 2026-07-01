È di Catanzaro e ha solo 19 anni il nuovo Campione Italiano della categoria Juniores, disciplina Tiro di campagna ad anima rigata, bersaglio camoscio a 200 metri, della FIDASC. Si chiama Andrea Citriniti e appartiene all’Asd Fidasc Tiratori Catanzaresi. Un giovane, esempio di sport e dedizione che oltre ad aver sostenuto e raggiunto il Diploma di Maturità si è anche laureato Campione d’Italia. Il Coni, nelle persone del Fiduciario di Catanzaro Giampaolo Mungo e del Delegato Provinciale Pino Pipicelli, plaude al risultato sportivo raggiunto da Citriniti soprattutto perché «ha dimostrato che con impegno e sacrificio si possono raggiungere traguardi importanti come la Maturità e il Tricolore. Andrea incarna nella sua disciplina i valori autentici dello sport e rappresenta un esempio per i giovani».