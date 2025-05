La diciottenne si è classificata seconda nei 70 chili alla manifestazione sportiva che ogni anno riunisce pugili dilettanti provenienti da tutto il mondo: «Frutto delle tante ore passate in palestra»

Le treccine in testa e i pugni stretti, l’emozione, la paura, la gioia di esserci. Maria Laura Perrotta sorride alla fotocamera, stretta contro le corde del ring accanto al suo maestro, Gianfranco Tallarico. La Boxe Popolare di Cosenza ha lasciato il segno ad Argenteuil, in Francia, a pochi chilometri da Parigi, dove ogni anno si riuniscono atleti dilettanti di tutto il mondo per partecipare al torneo internazionale Les Ceintures.

Sul ring è salita anche Maria Laura, 18 anni, una delle giovanissime promesse della palestra nata più di un quarto di secolo fa in un ex orfanotrofio e che oggi ha sede allo stadio San Vito-Marulla. Si è classificata seconda nei 70 chili, portando a casa un risultato che il suo coach Tallarico definisce con orgoglio «un grande traguardo, per noi della Boxe Popolare e per la città».

In gara pugili provenienti da 19 diversi Paesi, per un totale di quasi 200 incontri che per tre giorni, dal 15 al 17 maggio scorsi, hanno tenuto col fiato sospeso il pubblico della 19esima edizione della manifestazione sportiva.

«La partecipazione è stata inaspettata – racconta oggi Maria Laura –, il mister non mi aveva detto nulla fino alla settimana prima poiché ancora non era certo che sarebbero riusciti a inserirmi nel torneo».

Poi, invece, è successo davvero: «La sera che me l’ha comunicato non potevo crederci, ero felicissima, era la prima volta che partecipavo a un torneo internazionale. Poi farlo a Parigi…».

La felicità da una parte, dall’altra le comprensibili paure per un appuntamento così importante. «Avevo un po’ di timore. Dover incontrare atlete provenienti da altre parti del mondo, magari con più esperienza di me, mi faceva dubitare, ma ogni sera mi ripetevo che sarei andata in finale e avrei portato a casa almeno la medaglia».

Una determinazione che l’ha premiata. Maria Laura Perrotta si è imposta nell’esordio ai quarti di finale contro l’atleta canadese Kaitlyn Clark della Destiny Boxing (Ontario, Canada) e il giorno dopo in semifinale contro la 23enne francese Thais Larché della Boxing Club Noisy le Grand (Francia), già vincitrice del torneo nei 70 kg nell'edizione 2023. La 18enne cosentina è approdata quindi in finale contro la tedesca Jule Woche della BVBW in un incontro molto equilibrato che alla fine i giudici hanno assegnato ai punti all'avversaria.

«Appena suonata la campana che indicava la fine del match sono andata all’angolo e con il mister ci siamo abbracciati», racconta ancora Maria Laura. Un gesto, sottolinea, che «racchiudeva la felicità di quel momento e il duro lavoro da parte di entrambi». La consapevolezza di un grande risultato «frutto di tutti i sacrifici fatti e delle ore passate in palestra a sudare».

Un impegno che l’atleta cosentina porta avanti con costanza da quasi tre anni, da quando ha deciso di dedicarsi a questo sport. Perché? «L’adrenalina che sento quando devo salire sul ring, il continuo mettermi alla prova mi rende viva».

E di prove ce ne saranno ancora, Maria Laura questo lo ha chiaro in mente: «Per adesso il prossimo obbiettivo è vincere i campionati italiani e portare in alto la Boxe Popolare».