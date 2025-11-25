Continua a correre forte il Cosenza che, nell'ultima giornata di Serie C (girone C) si aggiudica il big match di vertice contro il Benevento e lo aggancia al terzo posto. Del ritmo dei lupi se ne è parlato a 11 in Campo, format di LaC TV e condotto da Maurizio Insardà, in onda ogni lunedì.

Le parole di Florenzi

Terza vittoria consecutiva e sesto risultato utile di fila per i rossoblù e tra i protagonisti c'è anche Aldo Florenzi. Proprio l’eclettico calciatore dei Lupi, ospite della puntata, ha parlato del momento a cominciare dal carisma del tecnico Buscè: «Penso che sia un allenatore bravo sotto tutti i punti di vista e dopo l'annata scorsa – ha detto il calciatore sardo –, è stato bravo a ricreare un gruppo e una famiglia. Penso sia bravo soprattutto sotto l'aspetto mentale, perché quello che ha creato non era facile crearlo. Tra le sue caratteristiche migliori c'è quella di lavorare sulla testa».