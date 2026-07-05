La Ferrari torna sul gradino più alto del podio nel Mondiale di Formula 1. A conquistare il Gran Premio di Gran Bretagna, sullo storico circuito di Silverstone, è Charles Leclerc, autore di una gara impeccabile, costruita con una partenza perfetta e una gestione senza sbavature fino alla bandiera a scacchi.

Il pilota monegasco, scattato dalla prima fila accanto al poleman Andrea Kimi Antonelli, ha preso il comando della corsa fin dalle prime battute, imponendo un ritmo che gli avversari non sono riusciti a contrastare. Fondamentale anche la strategia della Ferrari, che ha consentito a Leclerc di mantenere il controllo della gara nei momenti decisivi.

La corsa è stata ricca di episodi. Antonelli, leader del Mondiale e partito dalla pole position, è stato costretto al ritiro dopo aver accusato problemi tecnici alla sua Mercedes, mentre Lewis Hamilton, davanti al pubblico di casa, ha visto sfumare le possibilità di podio a causa di una penalità per falsa partenza e di una gara complicata da diverse vicende strategiche.

Anche Max Verstappen è finito fuori gara dopo un incidente nelle fasi finali, che ha portato all'ingresso della Safety Car.

Per Leclerc si tratta di una vittoria dal peso specifico importante, che rilancia le ambizioni della Ferrari nella lotta iridata e conferma i progressi mostrati dalla Scuderia nel fine settimana di Silverstone. Un successo che restituisce entusiasmo al Cavallino Rampante e riapre i giochi in un campionato fin qui dominato dalla Mercedes.