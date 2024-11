Nel primo turno di sabato occhio a Paganese, Foggia, Siracusa e Catania. Rispettivamente affronteranno Vibonese, Reggina, Catanzaro e Cosenza

Una campana, una pugliese e due siciliane. Ecco le aspiranti guastafeste del turno numero 16 di Lega Pro. Paganese, Foggia, Siracusa e Catania.

Che aria si respira. Partendo dalle ultime sappiamo che dalle loro parti si è lavorato con il sorriso. Non potrebbe essere altrimenti dopo le vittorie conquistate con Cosenza e Vibonese. La squadra di Sottil proverà l’abbuffata calabra contro il Catanzaro, mentre gli etnei, dopo aver divorato i monteleonesi proveranno a scolorire anche la maglia rossoblu della Cosenza.

Tutti a rapporto. I silani sono stati chiamati a rapporto in settimana. Vietati altri black-out. Le quattro sconfitte nelle ultime sei partite cominciano a pesare anche in riva al Crati. Anche se la classifica continua a sorridere. Quello che invece non accade sui tre colli con il Catanzaro ultimo e a secco da vittorie da ben sette giornate consecutive.

Inversione di marcia. Le aquile devono invertire il trend. E devono farlo soprattutto in trasferta dove l’uesse non festeggia da tre punti addirittura dal primo maggio. Praticamente lo stesso periodo in cui la Reggina ha messo in tasca l’ultimo successo lontano da casa.

Granillo decisivo? Reduci dalla “X” ai titoli di coda contro il Catanzaro, gli amaranto cercheranno gloria contro il Foggia . Corazzata quasi imbattibile ma che soffre, e tanto, in trasferta. Al pari della Paganese ospite al “Luigi Razza” di Vibo Valentia, casa della Vibonese. Squadre in campo sabato e non domenica. Sarà così fino al prossimo 25 febbraio.