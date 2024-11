Clamoroso in casa Cosenza. Arrivano le dimissioni del DS Mauro Meluso, considerato tra le colonne portanti per la società silana. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Per la società di patron Guarascio ora è tutto da rifare. E spuntano già i primi nomi.

Arriva con un fulmine a ciel sereno la notizia delle dimissioni di Mauro Meluso in casa Cosenza. Il ds considerato uno dei pilastri societari della prossima stagione targata 2016-2017, fa sapere al presidente Guarascio di non voler continuare l'avventura con i silani. Quali siano i motivi non si sa, quello che certo è che la notizia ha portato non poco stupore anche tra i supporters che chiedono ora alla società rossoblu maggiori certezze per quello che sarà l'ambizioso progetto futuro di una squadra che nella stagione scorsa ha sfiorato i play off. Guarascio rassicura, continuerà il lavoro iniziato con mister Roselli già alle prese per costruire una squadra competitiva puntando in alto. Magari alla serie B. Si dava per scontato il rinnovo del ds come si era già detto nei giorni scorsi ma così non è stato. E spuntano già i primi nomi. Ad oggi quello di Aldino Valoti pare abbia perso posizioni, così come Giovanni Dolci. Clamorosa invece la new entry che arriva direttamente da Pavia. Si tratta di Aldo Preite che in primo momento avrebbe voluto strappare Roselli alla squadra di Guarascio. Ora i giochi si sono capovolti. Ed è solo l'inizio.