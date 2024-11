Ad aprire le sfide tra cugine sarà Cosenza-Catanzaro alla sesta. Una settimana dopo i silani sfideranno in trasferta, invece, la Reggina. Derby dei Due Mari nell’ottavo turno tra Vigor e Catanzaro. Alla decima, invece, si gioca Vigor Lamezia-Reggina.

VIBO VALENTIA – La nuova Lega Pro è pronta a decollare. Questa volta per davvero. Superati tutti gli intoppi, il campionato unico, tanto voluto da Mario Macalli, è fatto. Quattro le calabresi ai nastri di partenza. Non si vedeva un torneo così da tanto tempo. I calendari erano l’ultimo tassello mancante. Dal primo pomeriggio di ieri ci sono anche quelli. Si giocherà praticamente tutta la settimana, come nelle serie maggiori. Si parte subito con un turno al fulmicotone. Catanzaro-Juve Stabia, Salernitana-Cosenza, Aversa Normanna-Vigor Lamezia e Casertana-Reggina. Ma occhio soprattutto ai derby. Dodici quelli in programma in Calabria tra girone di andata e girone di ritorno nella sola regular season. Tre saranno consecutivi. Per vedere la prima straregionale bisognerà attendere il 28 settembre con la sfida incandescente tra Cosenza e Catanzaro. Una settimana dopo i silani sbarcheranno a Reggio Calabria per sfidare la Reggina di Ciccio Cozza. A caratterizzare l’ottava giornata , invece, sarà il derby dei Due Mari tra Vigor Lamezia e Catanzaro. Alla decima lametini contro la Reggina, mentre si dovrà aspettare la tredicesima giornata per Cosenza-Vigor ed il diciottesimo turno per gustarsi Reggina-Catanzaro. (ab)