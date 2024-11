Il presidente della Vigor Lamezia, Claudio Arpaia, è stato eletto consigliere nel Direttivo della Lega Pro.

LAMEZIA TERME - Una votazione avvenuta al termine di una giornata ricca di tensione, a causa del recente caso che ha visto coinvolti il presidente della Lazio e della Salernitana, Claudio Lotito, e il Dg dell’Ischia Isolaverde, Pino Iodice. E' la prima volta per la Vigor Lamezia, non per la Calabria rappresentata lo scorso anno dal patron del Cosenza, Eugenio Guarascio.