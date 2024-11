Ufficializzata la composizione dei tre gironi di Lega Pro Unica. Prevale il criterio territoriale. Catanzaro, Cosenza, Reggina e Vigor Lamezia tutte insieme nel raggruppamento C

FIRENZE - Per i più nostalgici è un girone d’altri tempi, per gli esperti è certamente un girone di ferro, per la Calabria è un girone storico. E’ il girone C della Lega Pro Unica composto da venti squadre, di cui sei fino a qualche anno fa calcavano i campi della serie A.

Blasone. Piazze di spessore come il Lecce, la Salernitana, il Foggia, il Messina, ma anche le calabresi Catanzaro e Reggina. Almeno nove formazioni partiranno con il chiaro intento di conquistare il primo posto e, tra queste, per il mercato che ha fatto, ci sarà anche il Cosenza.

Derby. Il girone C sarà anche il girone dei derby perché in questo raggruppamento, oltre al Catanzaro, la Reggina e il Cosenza, va annoverata anche la presenza della Vigor Lamezia che nella sua storia quasi centenaria non era mai arrivata così in alto. E di derby calabrese il calendario che verrà pubblicato a metà agosto, ne prevede dodici. Tra le sfida infuocate va annoverata anche quella tra la Reggina e il Messina, il derby dello Stretto che mancava da parecchie stagioni. Sarà dunque un girone unico nel suo genere questo di Lega Pro. Unico e prestigioso. Guardare la grafica e leggere l’elenco delle partecipanti per credere.

Il raggruppamento. Aversa Normanna, Barletta, Benevento, Casertana, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Ischia Isolaverde, Juve Stabia, Lecce, Lupa Roma, Martina Franca, Matera, Melfi, Messina, Paganese, Reggina, Salernitana, Savoia, Vigor Lamezia. (mf)