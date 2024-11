Il club giallorosso avrebbe trovato un’intesa di massima con l’ex Salernitana e Latina. Tutto però verrà sciolto solo dopo Lecce

CATANZARO - A Catanzaro continuano a fioccare i nomi per il dopo Moriero, ma nelle ultime ore la dirigenza giallorossa avrebbe ristretto la cerchia attorno solo ad un allenatore. Stando a radiomercato, infatti, sarebbe stata raggiunta un'intesa di massima con Stefano Sanderra, ex allenatore della Salernitana ma soprattutto protagonista di un ciclo importante a Latina. Stefano Sanderra al momento sarebbe quindi in pole per sostituire Checco Moriero sulla panchina dell’Uesse, ma ogni decisione verrà presa dopo la trasferta di Lecce.