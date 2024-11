E’ in fondo a quasi tutte le speciali classifiche che fotografano il campionato. La squadra, ultima in graduatoria, con il peggior attacco e la peggior difesa del torneo. Ma anche quella che ha raccolto di meno in casa, che ha vinto di meno e perso di più.

Basterebbe questo per descrivere l’Aversa Normanna e far dormire su sette cuscini qualsiasi avversario. Anche il Catanzaro che contro le squadre campane non ha un buon feeling ed in trasferta viaggia con il freno a mano tirato. Eppure, l’Aversa Normanna, oggi, un po di paura la fa. A gennaio ha cambiato tanto ed i nuovi sembrano aver trovato la giusta amalgama con chi c’era prima. La scorsa settimana ha strappato con le unghie e con i denti tre punti pesanti all’Ischia nello scontro diretto per non retrocedere. Due gli uomini chiave tra i normanni: il difensore goleador Ciro Amelio ed il centrocampista ed ex di turno Fabio Mangiacasale. Tra i giallorossi, tutti a disposizione di mister Sanderra. In gruppo anche il difensore Ghosheh, dopo il turno di squalifica, mentre Calvarese si allena con una protezione al naso ed è in dubbio per la gara in terra campana.