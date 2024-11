Gli amaranto chiudono a reti inviolate contro il Monopoli ed è un pareggio che serve a poco in classifica. Vale tantissimo, invece, il successo dei giallorossi al “Marcello Torre”

Otto mesi. Tanto hanno dovuto aspettare i tifosi del Catanzaro per tornare ad esultare lontano dal “Ceravolo”. Lo hanno fatto a Pagani al termine di un’altalena di emozioni che ha premiato la determinazione dei ragazzi di Zavettieri. Finalmente tre punti in trasferta. Finalmente tre punti in campionato dopo un periodo lunghissimo. Un bottino pesantissimo in chiave salvezza in virtù degli altri risultati di giornata. Contro la Paganese decisivo il timbro di Icardi quando tutto faceva presagire un altro inutile pareggio dopo il botta e risposta nel primo tempo che aveva portato in gol Zanini (esordio fortunato per l’ex Akragas) e Firenze per i padroni di casa. Nel mezzo tante belle azioni da una parte e dall’altra e anche due cartellini rossi, uno a testa. Dettagli in un match in cui a contare era solo la posta in palio. Quella che, nonostante la buona gara, si è dovuta dividere la Reggina contro il Monopoli in una partita alla camomilla. Al Granillo pochissime le emozioni. Nel primo tempo brivido per la retroguardia amaranto sullo slalom gigante di Gatto. Nella ripresa meglio i calabresi ma sia Knudsen che Coralli non sono in giornata e al triplice fischio e 0-0.

Alessio Bompasso