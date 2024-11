E’ un pareggio spettacolare quello che ha sintetizzato la sfida tra Cosenza e Casertana. Al San Vito, rossoblu calabresi e rossoblu campani se le danno di santa ragione senza badare troppo ai tatticismi. Quattro gol, due per parte, e tantissime emozioni che hanno esaltato il pubblico presente. Due volte avanti e due volte raggiunta la squadra di Roselli. Circostanza che lascia con l’amaro in bocca i lupi silani ma il pareggio è il risultato più giusto.

Cosenza tambureggiante nei primi 25 minuti. De Angelis approfitta di una dormita della retroguardia casertana e porta avanti i suoi, ma non è finita. La squadra della reggia non punge e rischia il tracollo. Fornito e Cori vanno vicinissimo al raddoppio poco dopo. La svolta al 35esimo

Campilongo rivede l'assetto, dentro Caccavallo fuori De Marco. Si torna al 4231 e la Casertana finalmente spinge. Prima Rajcic divora il pareggio al 38 su angolo di Caccavallo e poi con un gol da cineteca di Nicola Mancino ristabilisce il pareggio.



Nella ripresa le due squadre non fanno neppure in tempo ad entrare che il Cosenza è nuovamente avanti con Cori lanciato alla perfezione da De Angelis. I falchetti non ci stanno e con Cissè riportano la gara in equilibrio.



Al 60 Arrigoni sfiora il montante su punizione con Fumagalli immobile e Cunzi un minuto dopo coglie l'incrocio dei pali con un destro incredibile.



Nel finale Caccavallo sciupa il match-ball che avrebbe potuto consegnare i tre punti agli ospiti. Sarebbe un’autentica beffa. Finisce 2-2-. Al “San Vito” vince l’equilibrio.