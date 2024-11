Al Matera non riesce il bis tutto calabro in sette giorni. Il merito è tutto del Cosenza. La dura legge del "San Vito" investe in pieno la formazione di Auteri e la squadra silana annichilisce i lucani davanti al suo pubblico.

COSENZA -Sono dieci i risultati utili di fila dentro le mura amiche per i rossoblù di Cosenza. Due i successi consecutivi. Sei quelli interni stagionali. Lupi cinici, cattivi e tatticamente perfetti. Bastano sette minuti ai silani per infliggere la prima mazzata agli ospiti. Calderini è una spina nel fianco. Statella, un anguilla sgusciante, che costringe il portiere lucano all'intervento disperato. Per l’arbitro è rigore che Claderini, tra le proteste lucane, trasforma nella rete del vantaggio. Ci si aspetta la reazione del Matera ma è sempre il Cosenza a fare la partita. Criaco impegna ancora Bifulco mentre Arrigoni per poco non centra il jolly a sorpresa. Gli Auteri boys sono tutti in questa conclusione di Diop. L’attaccante senegalese è il migliore dei suoi e nella ripresa ci riprova ma Ravaglia gli sbarra la strada ancora una volta. Gol divorato, gol subito, come nei migliori racconti calcistici: l’azione è spettacolare. A confezionarla le tre C silane, Criaco, Cesca e Caccetta. 2-0 per il Cosenza e tutti a casa. Finisce con il San Vito in tripudio per una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Sono 7 i punti di distacco dalla zona calda. E adesso sotto con la Juve Stabia. Una squadra che oggi fa meno paura di ieri.