La sassaiola del pre gara ha rischiato di rovinare tutto. Per fortuna all’interno del Nicola Ceravolo, si è vissuta una vera giornata di sport. A fare festa sono stati i tifosi del Catanzaro.

Il 21esimo derby di Calabria lo mettono in tasca loro. Le aquile vendicano così quella brutta sconfitta rimediata in coppa Italia ma, cosa più importante, infilano la terza vittoria di fila in campionato che le rilancia prepotentemente in zona play off. A bastonare i lupi è un gol di Bernardo nei primi secondi della ripresa. Eppure lo spettacolo più bello si è vissuto nel primo tempo con una traversa, un palo e occasioni da entrambe le parti. Poi il guizzo a freddo del numero 11 giallorosso. Imperiosa la sua frustata di testa, più arrogante che altro il gesto verso la curva silana. Cartellino giallo e tutti a centrocampo. Il Cosenza prova a rimediare ma Bindi è in giornata di grazia e dalla porta catanzarese non passa neppure un spillo. Cambia solo il numero dei giocatori, da li alla fine, dopo l’espulsione di Cori. Vince il Catanzaro. Lo stravolgimento di gennaio funziona. Sembra essersi esaurito, invece, il principio attivo della pillola Roselli a Cosenza. Solo due i punti nelle ultime cinque partite per i lupi che continuano a tremare a ridosso della zona play-out.