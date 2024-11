A Matera i rossoblu incappano nella settima sconfitta di fila. Decide Ingrosso nella ripresa. Nel primo tempo ghiotta occasione per Scapellato

Bella a vedersi ma poco produttiva. Combattiva con tutte ma quasi sempre sconfitta. Soprattutto nell'ultimo periodo. Soprattutto da sette partite a questa parte. Anche con i neo acquisti in campo. La Vibonese cade anche a Matera. Difficile uscire indenni dal campo della capolista. I rossoblu ci vanno solo vicini. Nel primo tempo gettano alle ortiche una ghiotta occasione da rete con Scapellato. Nella ripresa crollano. A tagliare le gambe ai calabresi il gol di Ingrosso al 47' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La reazione della Vibonese c'è ma è inconcludente. La porta dei lucani resta immacolata. Dall'altra parte del campo Russo evita il raddoppio. Ma è un dettaglio che non cambia la sostanza. Al triplice fischio è settima sconfitta di fila per i rossoblu. E qualcuno invoca il ritorno in panchina di Massimo Costantino.

Alessio Bompasso