Comanda il Lecce. Poi Foggia e Catania. La prima tifoseria è calabrese è quella della Reggina. Più staccate le altre

La differenza con la Serie A è enorme. In campo e fuori dal rettangolo di gioco. Ma in termini di tifo, la Lega Pro, almeno in alcune piazze, è decisamente superiore al più importante campionato di calcio italiano. Tradizione e blasone fanno del girone meridionale di terza serie il più seguito di tutti i tempi. Il massimo, quest’anno, è stato toccato in Puglia. Regione trascinata dalla passione per Foggia e Lecce. E se la capolista ha una media spettatori da 10mila presenze, l’eterna rivale giallorossa ha già superato il muro degli 11 mila spettatori di media. Numeri da paura anche quelli registrati a Catania, seppur non in unno idilliaco per i colori rosso-azzurri. Settemila e settecento le presenze al Massimino. Applausi scroscianti anche dalle tribune di Taranto e Reggio. Due squadre che lottano per la salvezza. Allo Iacovone in media si sono registrati 4489 spettatori. Al Granillo poco meno di 4mila.

E le altre calabresi? Solo ottava, in questa speciale classifica, la tifoseria del Cosenza con 2500 spettatori di media. Più staccati i tifosi del Catanzaro con 1700 e Vibonese, penultima, con poco più di 800 supporter di media.

Alessio Bompasso