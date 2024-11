I giallorossi suonano l’unica nota positiva calabrese della giornata ma il girone d’andata è chiuso in fondo alla classifica

Il Catanzaro non si scolla dall’ultimo posto in classifica ma quanto meno risucchia in fondo al barile anche la Vibonese e la Reggina. L’obiettivo minimo di giornata arriva grazie al punticino messo in tasca contro il Fondi. E’ l’unica gioia di un sabato nerissimo per le formazioni di Calabria di serie C. Il Fondi è squadra “tosta” e al “Ceravolo” mette subito in mostra la sua qualità più importante: l’unione tra i reparti. Ma il Catanzaro ha più fame e nel primo tempo costruisce almeno tre buone occasioni per il vantaggio. Coletta deve marcare straordinario su Esposito prima e Basrak poi. L’attaccante serbo, entrato in corsa per l’infortunato Cunzi, ha un’altra marcia e quando al 3’ della ripresa scambia con Icardi, trovandosi a tu per tu con l’estremo laziale, questa volta non sbaglia e firma l’1-0.

Una gioia che i giallorossi, però, consumano troppo velocemente. Il Fondi ringrazia e con D’Agostino ristabilisce l’equilibrio. Nel finale altro duello Basrak-Coletta. Lo vince il portiere ospite ed il match finisce 1-1. Sorriso a metà per Zavettieri ed i suoi ma è sempre meglio di niente. In attesa del derbyssimo contro il Cosenza.

Alessio Bompasso