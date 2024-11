Il Cosenza scivola ad Aprilia e lascia alla Lupa Roma l’intera posta in palio in una delle sfide più importanti in chiave salvezza. Lo scontro diretto va ai capitolini, più caparbi nel conquistare il successo nonostante la doppia inferiorità numerica.

E’ la seconda sconfitta nelle ultime tre partite per i lupi silani messi subito sotto dai laziali. Raffaello è una scheggia impazzita che manda in confusione la retroguardia rossoblu: al 12’ inventa l’azione che Bariti si vede deviare in corner. Un minuto più tardi porta avanti i suoi su assist di Del Sorbo. La squadra di Roselli prova a rispondere al colpo a freddo ma gli attaccanti calabresi non sono proprio in giornata. I lupi silani non riescono ad approfittare neppure della doppia superiorità numerica per l’espulsione di Conson, prima e Del Sorbo dopo. Vince meritatamente la Lupa Roma.