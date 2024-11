Per almeno sette giorni la Reggina proverà a mettere da parte gli sviluppi legati alla pur storica svolta societaria, per concentrarsi unicamente sul campo.

REGGIO CALABRIA - La restituzione di dieci punti tiene ancora viva una tenue speranza di salvezza attraverso l'ultimo posto utile nei play out. Ma per arrivarci gli amaranto dovranno fare l'ein plein nelle prossime due gare, a partire da domani nel derby casalingo con il Catanzaro per poi fare nuovamente bottino pieno sabato 9 maggio sul terreno del Martina Franca.

La Reggina salirebbe così a quota 27 punti, senza avere ancora, tuttavia, la certezza matematica del penultimo posto. Necessaria infatti la combinazione con i risultati del Savoia, fermo a 25 punti, che domani se la vedrà, fuori casa, con la Casertana, quinta in classifica e in piena bagarre playoff per poi chiudere il proprio campionato fra le mura amiche contro il Messina.

Per il club dello Stretto, dunque, obbligatori i sei punti nelle due restanti gare, sperando che i campani restino fermi a quota 25 o al massimo 26: l'arrivo a pari punti, infatti, condannerebbe gli amaranto che negli scontri diretti hanno avuto la peggio.

Ma per i calcoli c'è ancora tempo. Il Granillo si appresta a vivere l'epilogo, per quel che riguarda le sfide interne, di un travagliatissimo campionato di Lega Pro. A scendere sul campo la massima espressione del calcio calabrese che sommata insieme può vantare ben sedici campionati di serie A.