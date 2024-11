Al 'Ceravolo' decide il rigore trasformato dal numero 10 giallorosso. I silani prendono tre ceffoni dal Barletta. Vince l'equilibrio tra isolani e lametini

ISCHIA - All'Enzo Mazzella di Ischia vince l'equilibrio, tra la formazione locale e la Vigor Lamezia. E' la quinta "X" consecutiva tra le due squadre in altrettanti incontri. Più Ischia che Vigor nei primi 45'. I locali hanno sfiorato il vantaggio in tre occasioni. Una chance, invece, per i calabresi con Improta. Nella ripresa nessuna emozione rilevante.

Catanzaro - Martina Franca. Il Catanzaro non lascia uno spillo davanti al proprio pubblico. E' un fortino il "Ceravolo". Le aquile giallorosse infilano la seconda vittoria di fila sul proprio campo in questo primo scorcio di campionato. Contro il Martina Franca, Moriero butta nella mischia da subito Andrea Russotto ed Ilari. Fuori Silva Reis. La mossa è azzeccata perchè il fantasista napoletano è una spina nel fianco dei pugliesi. Nella ripresa il Martina perde due uomini per espulsione. L'ultimo fallaccio procura il rigore che decide la sfida. Dagli 11 metri Russotto è un cecchino e fa secco Bleve.

Barletta - Cosenza. Il Cosenza prova a mettere definitivamente dietro le spalle i due mezzi passi falsi fatti in campionato ma a Barletta riescono a fare anche peggio. I silani confermano il momento no, soprattutto in avvio di gara. Al 22' Branzani porta avanti i pugliesi. Iniziata la ripresa. Il risultato è sempre sull'1-0 per i locali. Cappellacci prova a dare una spinta in avanti: fuori Cori dentro capitan Mosciaro. La trasferta pugliese si trasforma nell'ennesimo incubo per i silani. Floriano porta a due le reti del Barletta. Nel finale arriva anche il tris di casa. Primo ko stagionale per i lupi. (ab)