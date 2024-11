Nuova penalizzazione per la Reggina. La sezione disciplinare del tribunale federale nazionale della FIGC ha stabilito di decurtare 1 punto dalla classifica amaranto.

REGGIO CALABRIA - Due in meno di quelli chiesti dalla Procura Federale, relativamente al ritardo della presentazione della fideiussione per l’iscrizione del campionato e ad altri ritardi nei pagamenti dei contributi nei mesi di marzo e aprile 2014. Una decisione, tuttavia, non accettata dalla società del presidente Lillo Foti, pronta al ricorso alla Corte Federale.