I rossoblu si fanno sorpassare nel finale dalla Casertana, i giallorossi lasciano passare la Juve STabia. Sorride solo la Vibonese che strappa via da Andria un buon punto

Bottino magro nel pomeriggio di Lega Pro per le tre formazioni calabresi in campo. Perdono Catanzaro e Cosenza. Sorride solo la Vibonese che strappa via un buon punto da Andria. La solita sterilità sottoporta non permette ai rossoblu di portare in Calabria qualcosa in più.

Nel giorno in cui Saraniti non è al top è Cogliati a sprecare clamorosamente il jolly da tre punti al minuto 61’ su assit delizioso di Favasuli. c’è da dire che anche i pugliesi hanno avuto un paio di buone occasioni. Al 90’ il pari è giusto. Niente da fare al “Ceravolo” per il Catanzaro. Nello stadio catanzarese la Juve Stabia consolida il primo posto. Le vespe stabiesi concretizzano al meglio le poche occasioni create e a fine gara piovono i fischi sulle aquile giallorosse.

Presa di mira soprattutto la società del patron Cosentino. Fischi al triplice fischio anche al “Marulla” di Cosenza. Lupi beffati in pieno recupero dalla Casertana brava a restare in partita fino all’ultimo nonostante il gol di Caccetta che a metà dela ripresa aveva portato avanti i silani. La squadra della Reggia prima pareggia con Ramos direttamente su punizione, poi Perina travolge in area Corado e Carlini ribalta il risultato. Terzo kappò di fila in campionato per il gruppo di Giorgio Roselli. Il quarto contando la debacle di coppa contro il Taranto.