Mister Cozza recupera un paio di uomini importanti in vista del derby contro la Vigor in programma domenica al “Guido D’Ippolito”. Si è rivisto anche Di Michele

Parola d’ordine: ripartire. Dopo la penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Disciplinare, domenica la Reggina è chiamata al riscatto sul campo della Vigor Lamezia, formazione che fin qui ha disputato un’ottima stagione. Gli amaranto hanno l’obbligo di risollevare una classifica che al momento la vede relegata al penultimo posto in classifica. Dall’infermeria giungono, intanto, buone notizie: mister Ciccio Cozza ha finalmente ritrovato Crescenzi, che dovrebbe sostituire Camilleri al centro della difesa, e si è rivisto anche David Di Michele, che sta svolgendo il suo lavoro di recupero dopo l’intervento al menisco subito nelle scorse settimane e dovrebbe presto rientrare sui campi di gioco.

Hanno lavorato a parte Syku e Masini: quest’ultimo è in dubbio per un risentimento muscolare che potrebbe costringere l’ex attaccante del Catanzaro a non essere della partita. Il giocatore pisano dovrebbe essere sostituito da Viola per comporre, assieme ad Insigne e Louzada, il trio d’attacco. Per quanto riguarda la punta brasiliana, va detto che ha finalmente trovato la via del gol, dopo alcune prestazioni positive. I tifosi reggini sperano di vederlo segnare con continuità, in modo da poter contare su un altro goleador, oltre al capocannoniere Insigne. Per quanto riguarda il centrocampo, riconfermati Armellino e Dall’Oglio. Assenza forzata per squalifica per Rizzo, che dovrebbe essere sostituito da Maita, dal quale Cozza si attende molto, soprattutto in termini di supporto alle spalle delle punte. Nell’ultimo test disputato contro gli Allievi della Beretti, il tecnico amaranto ha provato diverse soluzioni tattiche senza, comunque, discostarsi dal 4-3-3, ormai collaudato. La partita si è conclusa con il punteggio di 17-0 con una tripletta a testa per Viola e Insigne, la doppietta di Gjuci e Bramucci ed i gol di Ungaro, Armellino, Maimone, Condemi e Camilleri.