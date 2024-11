La Reggina si difende, prova a colpire ma alla fine deve inchinarsi alla Lupa Roma. Gli amaranto tengono 70' ad Aprilia ma non bastano a portare via punti salvezza. L’intera posta in palio la mette in tasca la formazione laziale in vantaggio sul gong del primo tempo sull’asse Capodaglio-Raffaello-Tulli.

