Il tempo dei recuperi e delle speranze è finito. Alla Reggina non resta che aggrapparsi alle proprie forze per salvare il salvabile. La classifica è drammatica. Le partite che restano, troppo poche.

REGGIO CALABRIA - Ventidue i punti in graduatoria generale. Quattro i gradini che separano la formazione dello stretto dalla zona play-out. La Serie D è dietro l’angolo, la doppia retrocessione consecutiva, un incubo che ha caratterizzato la Pasqua amaranto.



La truppa di Alberti non ha altre vie d’uscita se non il successo in almeno tre delle cinque gare al termine. E potrebbe non bastare.



Ma il cammino non è proprio facilissimo, soprattutto in trasferta, soprattutto a Benevento e Foggia. Campi caldissimi e sfide incandescenti contro formazioni a caccia di obiettivi stagionali pesanti. Più abbordabili gli scontri con Savoia e Catanzaro in casa e Martina Franca al “Tursi” all'ultima giornata.



Servono più punti possibili. Il tempo dei recuperi e delle speranze, è finito.