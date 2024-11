Amaranto chiamati al riscatto sul campo della Lupa Roma

REGGIO CALABRIA - Roberto Alberti nasconde la sua Reggina. La formazione amaranto lavora ormai da 48 ore a carte coperte. Allenamenti blindati per la squadra dello Stretto. Il trainer reggino punta sull’effetto sorpresa ad Aprilia dove domani la Reggina proverà a strappare via punti contro la Lupa Roma. Difficile ipotizzare una formazione ma, fonti vicine agli ambienti amaranto, parlano di una minirivoluzione in campo. Dallo schieramento, agli uomini chiamati ad interpretarlo. Dopo i due stop consecutivi con Cosenza e Matera ed il nuovo capitombolo in ultima piazza, serve invertire la tendenza. Il modello anti-Lupa dovrebbe essere il 3-5-2 che, di fatto, stravolgerebbe atteggiamento e posizione dei giocatori. I cambi più corposi dovrebbero riguardare l’attacco. Con Masini squalificato e Louzada ko, Alberti sarà costretto ad affidarsi al duo composto da Viola e Di Michele con Insigne in forse per un problema alla spalla. Al “Quinto Ricci” si affrontano le squadre più perforate del torneo. Paradossalmente la Lupa Roma ha subito più gol della Reggina. Una gara, insomma, non proprio da 0-0.