Ecco le avversarie di Reggina e Cosenza. Amaranto con un solo risultato possibile. Roselli cerca il sesto risultato utile di fila sulla panchina rossoblù

COSENZA - Il guanto di sfida è stato lanciato. I punti sul piatto sono già fondamentali in chiave salvezza. Savoia e Martina Franca provano a mettersi di traverso rispettivamente alla Reggina ed al Cosenza. Di fatto due scontri diretti per restare tra i professionisti. Quattro formazioni divise da nove punti. Ma sono solo tre quelli che separano il Savoia dalla Reggina. Sfida che inaugurerà il sabato di Lega Pro formato 16^ giornata. Fischio d’inizio alle ore 15:00. E’ l’ultima chance per il duo Tortelli-Padovano. Forse anche l’ultima possibilità per il collega Ugolotti, mai decisivo da quando è in sella sulla panchina della formazione di Torre Annunziata. Negativo pure il campionato del Martina Franca che sessanta minuti dopo scenderà in campo davanti al suo pubblico contro il Cosenza. I pugliesi si ritroveranno di fronte una squadra, quella silana, in forma smagliante. Momento positivo che aveva investito anche la squadra di mister Grassadonia, per poi cadere in tre sconfitte consecutive intervallate dal successo sul Messina. Mancherà Caccetta tra le fila cosentine, squalificato per una giornata, al pari di Tomi, assente tra i pugliesi.