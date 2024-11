Nel prossimo turno, quello numero 27 Il Cosenza, al Marulla sfiderà il Fondi. Uno scontro diretto in chiave play off. Erra cercherà la conferma contro il Taranto. Reggina e Vibonese si scambiano le avversarie (In basso, il prossimo turno)

Cosenza, match cruciale per i play off Gli ultimi tre risultati, due pareggi e una sconfitta, hanno rallentato il cammino verso i play off del Cosenza. Da non fallire assolutamente il prossimo turno, a tinte rossoblù. Al Marulla arriva il Fondi. Un scontro diretto per i silani, forse l’ultimo treno per non perdere un miglior piazzamento per disputare gli spareggi. I pontini, ora appaiati al Cosenza in classifica con 38 punti, proveranno la fuga.

Fondi che nelle ultime tre gare ha portato a casa 7 punti. Ma in trasferta non vince dal 7 dicembre.



Qui Catanzaro Discorso simile per il Catanzaro. Archiviato ormai l’entusiasmo per la vittoria ritrovata, i giallorossi di Erra si preparano alla delicata trasferta di Taranto. Per i pugliesi sarà l’occasione di allungare le distanze sul Catanzaro allontanando la zona play out. Solo un punto divide le due compagini.

Reggina e Vibonese senza i numeri 9 Situazione delicata per Reggina e Vibonese che nel prossimo turno invertiranno le avversarie. Entrambe nella tana del lupo, entrambe senza i rispettivi numeri 9 Coralli e Saraniti.

La Reggina farà visita alla Juve Stabia, squadra che proprio in casa vanta un ruolino di marcia invidiabile. Ma la vittoria al Menti è ferma al 23 dicembre.

La Vibonese, sarà impegnata in casa della capolista Lecce che certamente non ha bisogno di presentazioni. Solo cinque le gare fallite a Via del mare.



Prossimo turno - 27ª Giornata

Akragas - Foggia

Casertana - V. Francavilla

Cosenza - Fondi

Juve Stabia - Reggina

Lecce - Vibonese

Matera - Siracusa

Melfi - Paganese

Messina - Catania

Monopoli - Fidelis Andria

Taranto - Catanzaro

Maria Chiara Sigillò