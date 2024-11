La notizia era nell’aria. Le supposizioni sono diventate certezze nelle ultime ore. Ai tifosi del Catanzaro costano cari gli scontri, con tanto di sassaiola, avvenuti nel pre e nel post derby contro il Cosenza.

L’osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive ha vietato ai supporters giallorossi la trasferta sul campo dell’Aversa Normanna, prossima avversaria dell’Uesse. A seguito dell’ordinanza emessa dall’ O.N.M.S la società dei tre colli non ha potuto far altro che bloccare la vendita dei tagliandi. Si tratta della prima volta per il club guidato da Giuseppe Cosentino. Stop quindi ai biglietti a persone residenti in Calabria, anche se in possesso della tessera del tifoso.