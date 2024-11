In casa Vigor, che affronta l'Ischia in trasferta, dubbio tra gli over. Cambia in attacco Cappellacci. Nel Cosenza anti-Barletta dentro Mosciaro dal primo minuto?

LAMEZIA TERME (CZ) - Squadra che vince non si cambia, oppure si? Dubbio “boscoviano” a Lamezia Terme, quartier generale della Vigor. Mister Erra potrebbe non modificare nulla della squadra vittoriosa contro il Savoia, nonostante il turno di squalifica scontato da Gattari. Nella trasferta di Ischia, in programma domani alle 14:30, il difensore potrebbe restare in panchina lasciando il posto tra gli over a Mimmo Giampà, uno dei migliori sabato scorso al D’Ippolito. Dubbi a parte, sulla carta, non dovrebbe essere difficilissimo violare il campo isolano. Di sicuro non sarà un problema per la Vigor gonfiare la rete avversaria. Almeno stando alle statistiche. L’attacco lametino è uno dei più prolifici. Del Sante, Montella e Improta sembrano giocare da una vita insieme. Lì davanti sono intoccabili. Potrebbe cambiare qualcosa in attacco, invece, Roberto Cappellacci, trainer del Cosenza. I lupi saranno di scena a Berletta alle 17. L’allenatore silano, dopo i due mezzi giri a vuoto, potrebbe schierare una formazione a trazione anteriore con Mosciaro dal primo minuto al fianco di Calderini. Fuori Cori. (ab)