Gli amaranto battono con un poker di reti l’Equipe Sicilia. Ne fanno sette i rossoblù che travolgono invece l’Equipe Calabria

REGGIO CALABRIA - Prove generali di coppa Italia in Lega Pro. Quella di ieri è stata una giornata dedicata ai test amichevoli. In campo la Reggina e il Cosenza. Gli amaranto hanno battuto con il punteggio di quattro reti a zero l’Equipe Sicilia. A segno sono andati Di Michele (doppietta), Alessio Viola e Luozada su rigore. Il Cosenza ha invece affrontato l’Equipe Calabria segnando sette gol (tripletta di Manolo Mosciaro, nella foto). (mf)