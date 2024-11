Dopo gli allenatori, Catanzaro, Cosenza e Vigor Lamezia sono pronte a calare i primi colpi di mercato in entrata. Pazza idea a Cosenza: chiamato Ciccio De Rose

COSENZA - Quella che verrà, probabilmente, sarà la settimana di apertura ufficiale del mercato anche tra le formazioni calabresi. Escluse qualche conferma e qualche trattativa in uscita, soprattutto tra le fila della Vigor Lamezia, poco si è mosso tra i club di terza serie battenti bandiera calabrese. Tra martedì e mercoledì dovrebbe bussare i primi colpi in entrata il Cosenza che segue da vicino l’attaccante Orlando, nell’ultima stagione ad Aversa con la Normanna. Il club silano potrebbe catapultarsi con insistenza anche su Ciccio De Rose, ex rossoblu, ma di proprietà della Reggina. Cosenza che nelle ultime ore ha salutato il portiere Frattali accasatosi all’Avellino. Tutto da decifrare a Catanzaro e Reggio, mentre l’obiettivo della Vigor Lamezia è l’italo-ghanese Said, attaccante classe 93 di proprietà del Genoa che piace molto al direttore sportivo biancoverde Fabrizio Maglia. A gennaio è stato ceduto al Monza in prestito, squadra in cui non ha potuto esprimersi al meglio a causa di un infortunio al ginocchio. La prossima settimana sarà fondamentale in casa Vigor anche e soprattutto per la questione relativa all’impianto di gioco alternativo al D’Ippolito interessato da lavori di adeguamento. Tra la Vigor ed il "Granillo" di Reggio Calabria manca solo il visto dei commissari prefettizi.