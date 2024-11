Catanzaro versus Cosenza è una partita già iniziata

Catanzaro versus Cosenza è una partita già iniziata. Il derby di Calabria è una gara che nessuno vuole perdere. A maggior ragione oggi, con le due squadre, per motivi diversi, alla disperata ricerca di punti. Gli obiettivi stagionali erano diversi ad inizio campionato, lo sono anche adesso. Il Cosenza, che vola in coppa, deve rimettersi in carreggiata in campionato. Cinque le partite consecutive senza vittorie. Due senza punti. Entrambe in trasferta. Lì dove la squadra di Roselli ha perso maggiore smalto. Ha ritrovato grinta e coraggio, invece, il Catanzaro, almeno da due partite a questa parte. Le due vittorie consecutive con Melfi e Matera hanno fatto ritornare il sorriso alle aquile di Sanderra. Una squadra completamente stravolta rispetto al match d’andata. Una sfida che si chiuse con un deludente 0-0. Lo spettacolo ci fu solo sugli spalti e sicuramente non mancherà neppure domenica alle 14:00 al “Nicola Ceravolo”. Le emozioni, però serviranno, soprattutto in campo. Un pareggio non servirebbe a nessuno.