A piccoli passi, la squadra biancoverde si sta avvicinando alla salvezza. Ma domenica mancherà Montella

LAMEZIA TERME (CZ) - Chi va piano, va sano e va lontano. Un proverbio diventato filosofia di gioco a Lamezia Terme, quartier generale della Vigor. La formazione biancoverde, a piccoli passi, si dirige verso la salvezza. Vero obiettivo stagionale, che di questo passo, è proprio il caso di dirlo, potrebbe arrivare con qualche turno di anticipo. La squadra di Alessandro Erra ha trovato continuità nelle prestazioni e nei risultati. Non è un caso che Gattari e compagni abbiano infilato sei risultati utili di fila, fortificando la propria classifica con 8 punti in più. Per chiudere la pratica salvezza, servirebbe conquistarne almeno altri tanti, forse anche qualcosa in meno. Dopo il derby contro il Catanzaro, il distacco dal Messina, che al momento rappresenta la quintultima piazza, si è allungato ad 8 punti. Uno strappo tranquillo ma non decisivo. Ironia della sorte, domenica prossima la Vigor scenderà in campo proprio contro il Messina. Una chance per dare la mazzata finale ai peloritani e spingersi ancora più in alto. Contro i siciliani, però, mancherà Antonio Montella (squalificato). L’uomo in più della compagine lametina in questa fase. Toccherà al ritrovato Del Sante tirare la carretta e vendicare la sconfitta dell’andata.