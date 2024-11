Pronta la trappola al "Guido D'Ippolito". Sul piatto tre punti caldissimi. Del Sante in campo dal primo minuto.

LAMEZIA TERME (CZ) - Tutto pronto al Guido D’Ippolito di Lamezia Terme dove la Vigor ha piazzato le trappole più taglienti in vista della sfida di domani contro il Messina. E’ una gara tutta nervi. Peloritani con l’obbligo di portare via dalla Calabria i tre punti, biancoverdi a caccia del settimo risultato utile di fila.

Centrare l’ottavo consecutivo permetterebbe ai lametini di guardare con più tranquillità ai bassifondi della classifica. Contro i siciliani, mancherà Antonio Montella, squalificato, ma, e questa è la notizia della giornata, tornerà dal primo minuto Stefano Del Sante.

L’ex attaccante del Pavia non gioca dall'inizio da due mesi, ma si è rivisto in campo domenica scorsa a Catanzaro a partita in corso. Toccherà a lui domani portare sulle spalle l’intero peso dell’attacco vigorino con Improta da una parte ed uno tra Held, Voltasio e Catalano, dall'altra. Per il resto tutto confermato rispetto a sette giorni fa. Fischio d’inizio alle 14:30. Il match sarà diretto dal Sig. Marco Mainardi di Bergamo.