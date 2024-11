L’unico ed ultimo confronto tra biancoverdi e amaranto risale alla stagione ’55/’56 quando le due formazioni militavano in Serie D. Tra andata e ritorno si imposero sempre i reggini

LAMEZIA TERME (CZ) - Dietro le spalle la sconfitta amarissima contro il Messina. La seconda in campionato, la prima in trasferta. La Vigor Lamezia guarda oltre e d’altronde non potrebbe fare altrimenti. Domenica c’è un altro appuntamento di campionato. Non una partita qualsiasi ma un altro dei tanti derby di Calabria previsti quest’anno in terza serie. Dopo il Catanzaro, i vigorini cercano il colpaccio anche contro la Reggina. Match in programma domenica alle 14:30. Una sfida tra incavolate nere. E se in riva allo Stretto c’è il fattore penalizzazione ad aver dato una scossa, sulla piana lametina c’è la volontà di dimenticare in fretta il kappaò in terra siciliana e riprendere quel cammino che aveva portato a quattro i risultati utili di fila. Tra i miglior ruolini del girone.

Alessandro Erra, tra l’altro un ex Reggio, ma sponda Hinterreggio, per solo cinque giorni, sa che al “Guido d’Ippolito” sarà una guerra. In campo ci si gioca di più dei tre punti in palio. Entrambe le formazioni puntano al bis di successi nei derby. Un prestigio non da poco. Un risultato che spazzerebbe qualsiasi mugugno. Vigor e Reggina si ritroveranno davanti dopo cinquantotto anni. L’unico ed ultimo confronto in campionato risale infatti alla stagione '55-'56 quando le due squadre militavano nel campionato di serie D e, in entrambi i confronti (andata e ritorno), si imposero gli amaranto con il risultato di 1-0.