Alessandro Erra ritrova Montella. Insieme a Del Sante, l'attaccante biancoverde, fu devastante nella gara di andata

LAMEZIA TERME (CZ) - Neppure il tempo di gioire, per la rimonta da tre punti confezionata contro il Messina, che la Vigor, al pari delle altre formazioni del girone C di Lega Pro, è chiamata nuovamente in campo. Nel turno infrasettimanale, valevole per la 29^ giornata di campionato, i biancoverdi sbarcano in riva allo stretto.

Ad attenderli la Reggina. E se per gli amaranto è una gara da dentro o fuori, per i lametini, la sfida del "Granillo" potrebbe valere il match-point salvezza. Per una serie di incastri, la formazione di Alessandro Erra potrebbe festeggiare la permanenza tra i professionisti già mercoledì sera, al termine, appunto, della gara contro i cugini amaranto. Ha il vento in poppa la Vigor. Contro il Messina è arrivato il settimo risultato utile di fila. Nella sfida d’andata non ci fu partita. Gattari e compagni rifilarono un perentorio 4-0 ai reggini. A decidere la gara furono Montella e Del Sante, le due bocche di fuoco principali a disposizione di Erra. Ci saranno entrambi domani alle 14:30 all' "Oreste Granillo". Il primo ha scontato il turno di squalifica che lo ha tenuto fuori contro il Messina, il secondo, dopo il lungo infortunio, ha assaporato il campo dal primo minuto proprio domenica.

Con 15 gol in due, rappresentano una delle coppie più prolifiche del torneo. Un bigliettino da visita niente male contro una difesa, quella amaranto, tra le più perforate del girone.