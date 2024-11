La squadra che parteciperà al campionato di Serie D si allenerà nella struttura di via delle Industrie. Anche gli uffici della società saranno lì

La nuova Reggina trova subito una casa. Il club amaranto ha ricevuto dalla Città Metropolitana la disponibilità del Centro Sportivo Sant’Agata, che fino a qualche settimana fa era affidato alla Reggina 1914 di Felice Saladini. La LFA Reggio Calabria ha ricevuto il via libera e fra stasera e domani partiranno gli allenamenti, nella casa degli amaranto.

La nota di Metrocity

La Metrocity consegna le aree del Centro Sportivo Sant'Agata alla LFA Reggio Calabria. È stato sottoscritto quest'oggi il contratto per la concessione temporanea onerosa ed il relativo verbale di consegna delle aree del centro sportivo Sant'Agata della Città Metropolitana di Reggio Calabria nei confronti della società LFA Reggio Calabria. In queste ore i rappresentanti della società hanno preso possesso degli spazi della struttura per l'immediato avvio del programma sportivo.