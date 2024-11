Tanta curiosità per la formazione: andrà in campo chi sta meglio, possibile chance immediata per Rosseti

La nuova Reggina è pronta a partire. La LFA Reggio Calabria scenderà in campo domenica contro il San Luca allo stadio di Locri. E, chiaramente, sono anche arrivati i convocati di Bruno Trocini: ci sono venti giocatori a disposizione, compreso Rosseti, ultimo ad arrivare alla corte dell’ex allenatore del Rende. Dentro anche Martinez, così come Barillà a Salandria.

I convocati

Portieri: Fecit, Martinez. Difensori: Aquino, Cham, Dervishi, Ingegneri, Martiner, Parodi, Zanchi. Centrocampisti: Barillà, Mungo, Perri, Ponzo, Ricci, Salandria, Zucco. Attaccanti: Bianco, Coppola, Provazza, Rosseti

La probabile formazione

Tanta curiosità per la formazione, che dovrebbe vedere Martinez fra i pali, difesa a tre con Zanchi, Ingegneri e Parodi. A centrocampo dovrebbero trovare posto Barillà, Ricci e Ponzo o Martinier in mezzo al campo, con Cham e Mungo in fascia. In avanti Provazza e Rosseti possibile coppia per far male al San Luca.

Probabile formazione LFA Reggio Calabria (3-5-2): Martinez; Ingegneri, Zanchi, Dervishi (U); Cham (U), Barillà, Ricci, Ponzo (U), Mungo; Provazza (U), Rosseti. Allenatore: Trocini.



*(U) under.