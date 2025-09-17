Prima giornata di campionato e prima storica vittoria per l’Fcd Bisignano nel campionato di Promozione. La squadra cratense domenica scorsa ha infatti superato l’Acri per 3-0, conquistando così i primi tre punti della propria storia in questa categoria. Un successo che non rappresenta solo il risultato di una partita, ma un traguardo simbolico per una società che, solo qualche mese fa, festeggiava la vittoria dei play-off di Prima Categoria.

A guidare la squadra in questa nuova avventura c’è Paolo Infusino, classe 1986, allenatore con un curriculum di tutto rispetto. Dopo tre stagioni di successo alla Morrone e un’esperienza nello staff Primavera del Cosenza con Nicola Belmonte e Ivan Franceschini, Infusino porta ora a Bisignano il suo bagaglio di conoscenze nel calcio dilettantistico, con l’obiettivo di consolidare la squadra nel secondo livello del calcio regionale.

Intervistato al termine del match, Infusino ha mostrato entusiasmo ma anche prudenza: «Siamo una matricola e ci affacciamo a un campionato per noi nuovo – ha detto ai nostri microfoni il tecnico – . Siamo contenti della prestazione e del risultato, ma sappiamo che non sarà facile. È la prima partita, l’avversario era di categoria e siamo soddisfatti per come è andata».

Riguardo al potenziale della squadra, l’allenatore sottolinea – forse con un pizzico di scaramanzia – come il Bisignano non sia tra le favorite della Promozione, ma possa certamente competere: «Sicuramente è una squadra competitiva per la categoria, ma le partite vanno giocate tutte. Siamo all’inizio e dobbiamo conoscerci. Ci saranno difficoltà, ma dobbiamo avere consapevolezza dei nostri mezzi senza mai perdere l’umiltà».

Infusino, infine, ha tracciato un quadro del campionato: «Le ultime annate della Promozione hanno dimostrato che è un torneo molto indecifrabile. Partono sempre squadre favorite, ma spesso vincono le altre. Sarà un campionato equilibrato: tutte le partite vanno giocate su tutti i campi, e vedremo cosa succederà».

Quanto alla sua esperienza personale, il tecnico respinge l’idea di un rilancio personale: «Non vedo rilancio, io lavoro – dice – . Sono contento dell’opportunità che mi hanno dato. Il mio obiettivo è fare il bene della società, che è seria, fatta di persone per bene e che ti permettono di lavorare bene».