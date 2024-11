L'ex giocatore del Catanzaro è ufficialmente un giocatore del club dello Stretto. Ferraro: 'Con noi riscatterà le due stagioni di quasi inattività'

REGGIO CALABRIA - L'Hinterreggio si è assicurata le prestazioni dell'attaccante argentino Ezequiel Bugatti. Un giocatore messosi in mostra, in Calabria, tra le fila del Catanzaro in Lega Pro. Lo scorso anno si era accasato alla Gioiese senza quasi mai giocare. Ad annunciarlo l'allenatore biancoazzurro Ferraro durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Battipagliese. "Le sue caratteristiche si sposano a pieno con il nostro sistema di gioco, per questo l'ho voluto a tutti i costi nonostante i quasi due anni di inattività". (ab)